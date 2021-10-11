Дивдоходность акций ОГК-2 за 2021г может составить около 10% - BCS Express

Дивидендная доходность акций "ОГК-2" по итогам 2021 года может составить около 10%, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

"ОГК-2 опубликовала операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 года. Сильный рост выработки по итогам III квартала - позитивный момент для финансовых метрик компании и динамики цены акций. Взгляд на бумаги на горизонте 1-2 лет умеренно оптимистичный, акции интересны высокой ожидаемой дивидендной доходностью (около 10% по итогам 2021 года). Драйвером для роста может стать публикация финансового отчета по МСФО за III квартал, которая ожидается в ноябре", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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