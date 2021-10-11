"Велес Капитал" рекомендует продавать акции "Русской аквакультуры"

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют продавать акции ПАО "Русская аквакультура" в текущий момент, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Продолжающееся улучшение финансовых результатов "Русской аквакультуры" и долгосрочный потенциал наращивания добычи способствовали значительному увеличению капитализации холдинга. За последний год капитализация увеличилась почти в 3 раза относительно минимумов октября 2020 года. По мультипликаторам оценка "Русской аквакультуры" приблизилась к крупнейшим производителям из Норвегии, даже несмотря на существенный страновой дисконт. На наш взгляд, в текущей цене акций уже полностью заложен тот потенциал роста бизнеса, о котором мы ранее писали. Мы обновили оценку и подняли целевую цену с учетом изменений в рыночной конъюнктуре до 455 рублей за бумагу. Тем не менее в данный момент акции "Русской аквакультуры" выглядят перегретыми, и мы рекомендуем их "продавать". По мере реализации стратегии холдинга, обновления планов и изменения рыночных условий наша рекомендация может снова претерпеть изменения", - указывает эксперт инвесткомпании Артем Михайлин.

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