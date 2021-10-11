Цена акций банка "Санкт-Петербург" обладает потенциалом роста к 96 руб. и выше - "Велес Капитал"

Котировки акций банка "Санкт-Петербург" в целом обладают потенциалом роста к уровню 96 рублей за штуку и даже выше, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Позитивом для роста котировок акций банка "Санкт-Петербург", помимо общих ожиданий повышения процентных ставок, стала программа обратного выкупа акций эмитента, который он планирует осуществлять не реже двух раз в год. Так, в пятницу банк сообщил о проведенном выкупе 2,9% своих акций по цене 75 рублей за штуку. В ходе торгов понедельника бумаги стремились к 90 рублям, достигнув максимума с января 2012 года, - отмечает эксперт. - В настоящий момент акции выглядят несколько перекупленными и в ближайшие дни при неспособности закрепиться выше сопротивления 88 рублей могут перейти к коррекции в район цены выкупа. В целом же выше 70-75 рублей перспективы цены бумаг остаются позитивными с возможностью развития роста к 96 рублям и выше".

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