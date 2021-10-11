BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Ulta Beauty Inc., Micron Technology, Owens Corning, Williams-Sonoma Inc., Lam Research, говорится в комментарии инвесткомпании.

Новая компания топ-списка - Ulta Beauty - одна из ведущих сетей магазинов косметики и парфюмерии, где также предлагают услуги парикмахеров и визажистов. "Мы высоко ценим усилия компании по установлению деловых партнерств, запуску программ лояльности, активному привлечению покупателей. Кроме того, нам нравится, что, пока сегмент продуктов для макияжа только восстанавливает объемы продаж, компания акцентирует внимание на товарах для здоровья. Котировки бумаг эмитента сумели заметно восстановиться от пандемических минимумов, и мы ждем дальнейшего роста до конца 2021 года благодаря новому партнерству с ритейлером Target", - пишут аналитики.

Micron - крупнейший в США производитель устройств памяти, ведущий поставщик чипов DRAM, NOR и NAND. "Учитывая снижение спроса память на фоне дефицита компонентов для полной сборки ПК, компания прогнозирует снижение выручки за текущий квартал, однако тот же прогноз предполагает рост выручки более чем на 30% в годовом сопоставлении и двузначный рост не-GAAP EPS, - указывают эксперты инвесткомпании. - Продукты памяти Micron приобретают все большую важность для оптимизации, управления и поддержания потока данных как в обычные времена, так и в текущий период неопределенности. Смещение фокуса в сторону облачных ЦОД, наряду с постоянным спросом на традиционные сетевые устройства (ПК, смартфоны и др.), должно способствовать долгосрочному росту рынка компьютерной памяти".

Остается в топе Owens Corning - один из крупнейших в мире производителей композитных и стройматериалов. "Новый CEO планирует реализацию стратегий по увеличению рентабельности и EPS. С фундаментальной точки зрения акции торгуются с большим дисконтом к бумагам других производителей стройматериалов. На наш взгляд, такой дисконт уже не оправдан", - отмечают в инвесткомпании.

По прежнему в фаворитах Williams-Sonoma - крупнейший специализированный ритейлер в сегменте товаров для дома. "Результаты компании в период коронакризиса подкрепляют нашу уверенность в способности руководства стимулировать рост продаж за счет внедрения инновационных продуктов, повышать операционную эффективность и генерировать денежные средства. Ритейлер дважды повышал дивиденды в течение пандемии и объявил о новой программе обратного выкупа акций", - пишут аналитики.

Lam Research поставляет оборудование для производства пластин и критичные для производства полупроводников услуги. "Intel и TSMC объявили об агрессивных долгосрочных планах повышения расходов на производство. Сейчас полупроводниковые компании, не способные удовлетворить спрос, обращаются к производителям пластин наподобие Lam.Среди других долгосрочных драйверов отметим "гонку вооружений" в сегменте полупроводников между США и Китаем. Рост облачных дата-центров и ранняя стадия цикла смартфонов с поддержкой 5G станут факторами долгосрочного роста компании", - указывают эксперты.

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