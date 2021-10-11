"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Valero Energy с целью $100 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: $63, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На фоне роста цен нефти марок Brent и WTI выше $70 за баррель многие нефтегазовые компании во всем мире отстали от роста котировок. Текущее расхождение существенно отражает недооценку стоимости компании Valero. Valero относится к цикличным компаниям, и если ставить ставку на восстановление экономики, то можно формировать позицию", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде как на дневном графике, так и на недельном. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $100. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $63 риск на портфель составит 2%", - указывают в "Финаме".

Valero Energy - американская вертикально интегрированная нефтяная компания со штаб-квартирой в Сан-Антонио, штат Техас.

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