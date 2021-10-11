Выход цены золота из диапазона $1745-1775/унц. в понедельник маловероятен - Sber CIB

Котировки золота вряд ли выйдут за пределы диапазона $1745-1775 за тройскую унцию на торгах в понедельник, говорится в комментарии Sber CIB.

"Значимых для рынка золота событий в понедельник будет мало, поскольку в США отмечают День Колумба. В среду в США выйдет индекс потребительских цен, в четверг - индекс цен производителей за сентябрь. Кроме того, в среду будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США. В течение недели в США также ожидаются данные по открытым вакансиям за август, сентябрьская статистика по розничным продажам, индекс оптимизма в малом бизнесе от NFIB за сентябрь, октябрьский индекс производственной активности в штате Нью-Йорк (Empire State Manufacturing), индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за октябрь и еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. Среди публикаций для еврозоны - индекс экономических настроений ZEW за октябрь, данные по промышленному производству и торговому балансу за август. Мы полагаем, что в понедельник котировки золота не выйдут за пределы диапазона $1745-1775 за тройскую унцию", - указывает аналитик инвестбанка Антон Чернышев.

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