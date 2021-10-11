Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4380-4440п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4380-4440 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"S&P 500 продолжает находиться в долгосрочном восходящем тренде. Бенчмарк тестирует область сопротивления на уровне 50-дневной скользящей средней. Индикаторы MACD и RSI формируют краткосрочную "бычью" дивергенцию. В ближайшее время индекс S&P 500 может попытаться преодолеть уровень 50-дневной средней, что послужит сигналом к возвращению на траекторию роста. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4300 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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