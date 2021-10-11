.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Цена нефти останется в диапазоне $80-83/барр. на текущей неделе - Банк "Открытие"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
11 октября 2021 года 13:31

Цена нефти останется в диапазоне $80-83/барр. на текущей неделе - Банк "Открытие"

Цена нефти останется в диапазоне $80-83 за баррель Brent на текущей неделе, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

"Решение министерского комитета ОПЕК+ от 4 октября не увеличивать добычу нефти в октябре-ноябре сверх ранее запланированного повышения привело цены на нефть марки Brent в зону $81-83/барр., как и ожидалось при таком варианте развития событий, - напоминает эксперт. - В целом решение не увеличивать добычу удивило рынок. ОПЕК+ показал с одной стороны приверженность более долгосрочным трендам, а с другой стороны, появляющиеся данные о невозможности существенно нарастить добычу в короткие сроки, вероятно, не такие и беспочвенные. Вышедшие в среду 6 октября данные о неожиданном росте запасов нефти в США на 2,3 миллиона баррелей не дали нефтяным ценам закрепиться выше $83/барр.".

Продолжение газового кризиса в Европе и Азии поддерживает цены на газ и уголь на высоких уровнях. Европейский газ хотя и скорректировался после астрономических значений, достигнутых 6 октября, до уровня конца сентября, все еще находится на уровне в 2 раза выше цен июля-августа, констатирует стратег банка.

"Обсуждаемый потенциальный переход на нефтяную генерацию из-за высоких газовых и угольных цен сейчас маловероятен в больших объёмах, - полагает Морина. - Переход с одного вида топлива на другое обычно происходит, если положительный ценовой дифференциал прогнозируется на длительное время. К тому же, к примеру, в Европе хотя и имеются генерирующие мощности, работающие на мазуте, но они могут выступать только резервным источником энергии, а не основным".

Опубликованный в пятницу отчет о рынке труда США за сентябрь разочаровал рынок слабыми данными. Для рынка нефти, по мнению Мориной, это может также оказать краткосрочную поддержку ценам, поскольку повышаются шансы более медленного ужесточения денежно-кредитной политики США.

Эксперт полагает, что на этой неделе волатильность цен на нефть сохранится, будет уделяться внимание выходящей статистике крупнейших экономических центров, а также риторике ФРС относительно ее оценки сентябрьских данных о рынке труда. В базовом сценарии цена на нефть Brent будет находиться в диапазоне $80-83/барр.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
11 октября 2021 года 18:56
Евробонды привлекательны для покупок в текущий момент - Сбер Управление Активами
Текущий момент привлекателен для наращивания позиций в еврооблигациях, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Прошедшая в последние недели коррекция на рынке еврооблигаций делает текущий момент привлекательным для наращивания позиций в евробондах. По нашим оценкам,...    читать дальше
.
11 октября 2021 года 18:36
Рубль краткосрочно будет торговаться, вероятно, в диапазоне 71-72,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами
Вероятный краткосрочный диапазон торгов рубля к доллару составляет 71-72,5 руб./$1, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Основным фактором укрепления рубля остаются высокие цены на сырьевые товары и прежде всего рост цен на нефть к многолетним максимумам....    читать дальше
.
11 октября 2021 года 18:16
ПСБ рекомендует "покупать" акции Распадской с целью 450 руб. и "префы" Мечела с целью 300 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют "покупать" акции "Распадской" с прогнозной ценой на уровне 450 рублей за штуку и привилегированные акции "Мечела" с прогнозной ценой на уровне 300 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Мы считаем цены на уголь перегретыми, однако и Китай, и Индия...    читать дальше
.
11 октября 2021 года 17:54
ПСБ повысил прогнозную стоимость акций "Сегежа групп" до 11,5 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) повысили прогнозную стоимость акций "Сегежа групп" до 11,5 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в обзоре. "Bonum Capital договорилась о покупке у АФК "Системы" акций лесопромышленного холдинга "Сегежа групп" на $150 млн,...    читать дальше
.
11 октября 2021 года 17:34
Доходность UST-10 на конец 2021г может составить 1,5-2% - "Финам"
Доходность десятилетних американских казначейских обязательств (US Treasuries) на конец 2021 года может составить 1,5-2%, считают аналитики "Финама". "III квартал 2021 года долговые рынки, номинированные в долларах, евро и юанях, провели достаточно спокойно. Это в первую очередь стало реакцией на...    читать дальше
.
11 октября 2021 года 17:14
Дивдоходность акций ОГК-2 за 2021г может составить около 10% - BCS Express
Дивидендная доходность акций "ОГК-2" по итогам 2021 года может составить около 10%, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева. "ОГК-2 опубликовала операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 года. Сильный рост выработки по итогам III квартала - позитивный момент...    читать дальше
.
11 октября 2021 года 16:54
"Велес Капитал" рекомендует продавать акции "Русской аквакультуры"
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют продавать акции ПАО "Русская аквакультура" в текущий момент, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Продолжающееся улучшение финансовых результатов "Русской аквакультуры" и долгосрочный потенциал наращивания добычи способствовали значительному...    читать дальше
.
11 октября 2021 года 16:29
Цена акций банка "Санкт-Петербург" обладает потенциалом роста к 96 руб. и выше - "Велес Капитал"
Котировки акций банка "Санкт-Петербург" в целом обладают потенциалом роста к уровню 96 рублей за штуку и даже выше, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Позитивом для роста котировок акций банка "Санкт-Петербург", помимо общих ожиданий повышения процентных...    читать дальше
.
11 октября 2021 года 16:10
Вероятный курс рубля на конец 2021г - 71,5-72 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"
Вероятный курс рубля к доллару на конец 2021 года - уровни 71,5-72 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" ("Открытие Брокер"), эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Главным драйвером укрепления рубля являются цены на нефть, но здесь действует...    читать дальше
.
11 октября 2021 года 15:39
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", "Северсталь", "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании. "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.