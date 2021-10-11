Цены на газ станут следующим драйвером роста нефтяных котировок - Райффайзенбанк

Новым фактором для нефтяных цен этой осенью-зимой цены может стать динамика цен на газ, так как из-за дефицита газа и угля часть спроса в отопительный сезон может переключиться на нефтепродукты, сообщается в обзоре Райффайзенбанка.

"Котировки нефти на прошлой неделе продолжили расти, превысив $82/барр. марки Brent на решении ОПЕК+ не пересматривать ежемесячное увеличение добычи на 400 тыс. барр./сутки. Ранее у ряда инвесторов были предположения, что при таком росте цен страны-члены соглашения могут дополнительно смягчить лимиты на добычу. Тем не менее, на данный момент картель устраивает текущее положение на рынке. При этом стоит отметить, что за последние две недели данные по запасам в США указывают на увеличение нефти в хранилищах суммарно почти на 7 млн барр., а в мире вновь отмечается рост заболеваемости. В такой ситуации ОПЕК+, скорее, будет думать об отмене решения по росту добычи, чем о предоставлении рынку дополнительных объемов нефти", - пишет аналитик банка Андрей Полищук.

По его мнению, новым фактором для нефтяных цен этой осенью-зимой цены может стать динамика цен на газ, так как из-за дефицита газа и угля часть спроса в отопительный сезон может переключиться на нефтепродукты.

"Уже на прошлой неделе мы наблюдали, как ситуация на газовом рынке существенно сказалась на нефтяных ценах. Так, вслед за падением цен на газ после их роста почти до $2000 за тыс. куб. м цены на нефть также скорректировались ниже $80/барр. Мы полагаем, что эта зависимость может существенно укрепиться. Многое будет зависеть от погодных условий в зимний период, но, похоже, что очередного витка роста цен на газ не избежать из-за относительно низкого уровня запасов газа в хранилищах Европы. Более того, мы ожидаем, что газовый рынок окажет поддержку и нефтяным котировкам в I кв. 2022г, несмотря на увеличение предложения от ОПЕК+", - прогнозирует Полищук.

Стратеги Райффайзенбанка повысили прогноз по средним ценам на нефть на 2022г до $72,5/барр. с $68,7/барр. нефти марки Brent. Снижение цен по сравнению с текущими уровнями ожидается после балансировки рынка за счет дополнительных объемов нефти от ОПЕК+.

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