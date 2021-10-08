"Финам" рекомендует покупать акции Palo Alto Networks с целью $673,88

"Финам" рекомендует покупать акции Palo Alto Networks с целевой ценой $673,88 за штуку на декабрь 2022г, что предполагает потенциал роста 41,7%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Финансовый отчет Palo Alto по итогам IV квартала и 12 месяцев 2021 ф. г. оказался лучше ожиданий, что подтолкнуло акции компаний к новому витку роста. Лидирующие позиции Palo Alto в отрасли кибербезопасности и диверсифицированное портфолио решений и продуктов нового поколения в совокупности с фундаментальной недооценкой создают привлекательный кейс для инвесторов. Palo Alto удачно сочетает в себе черты компаний роста и стоимости", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Эксперт напоминает, что с 2019 по 2021 год количество кибератак во всем мире на национальном уровне выросло в 2 раза, и сейчас их фиксируется более 10 каждый месяц. Не в последнюю очередь росту киберпреступности способствовала пандемия COVID-19. В текущих условиях Palo Alto рассчитывает, что ее совокупный адресуемый рынок увеличится с $63 млрд в 2020г до $110 млрд к 2024 году при CAGR 14%.

Выручка корпорации в IV квартале 2021 ф. г. увеличилась на 28,3% г/г, до $1,2 млрд, текущие заказы выросли на 34,4% г/г, до $1,9 млрд, а чистая прибыль по стандартам IFRS расширилась на 11,7% г/г, до $ 161,9 млн. К 2024 ф. г. Palo Alto ставит себе целью достижение выручки в размере $8 млрд и текущих заказов в размере $10 млрд, для этого необходимо поддержание CAGR для указанных показателей как минимум на уровне 23% г/г и 22% г/г соответственно, подчеркивает аналитик "Финама".

Palo Alto в 2018-2021 ф. гг. осуществила 12 сделок поглощения на общую сумму $2,5 млрд, а также потратила $3 млрд на программу обратного выкупа акций. В 2022-2024 ф. гг. компания намерена сохранить свою приверженность активной политике M&A и программе buyback, которые будут финансироваться из свободного денежного потока.

Аналитик отмечает, что по прогнозному мультипликатору PEG на конец 2022г акции Palo Alto торгуются с дисконтом на уровне 64,5% по отношению к аналогам, и считает такой дисконт неоправданным, ожидая его сокращения.

"Основные риски для компании сопряжены с растущей конкуренцией в отрасли кибербезопасности, в частности в сегменте сетевой безопасности нового поколения, что может помешать Palo Alto быстро увеличить свое присутствие на рынке, - пишет Лапшина. - Конкуренция исходит как со стороны крупных игроков, так и со стороны небольших стартапов. До тех пор, пока Palo Alto успешно реализует стратегию поглощений, стартапы в целом не представляют большой угрозы, но есть вероятность увеличения долговой нагрузки при покупке закредитованных компаний. Также надо отметить, что цели Palo Alto по финансовым показателям выглядят достаточно амбициозно и могут быть не достигнуты даже при небольшом замедлении темпов роста".

Palo Alto Networks - глобальный лидер в области информационной и кибербезопасности. Компания оперирует в трех сегментах: Network Security, Cloud Securityи SOC Security. Совместное использование трех ключевых продуктов Palo Alto позволяет бизнесу выстроить эффективную систему кибербезопасности нового поколения по модели нулевого доверия.

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