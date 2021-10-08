Спрос на золото останется нестабильным - BCS Express

Спрос на золото, вероятно, останется нестабильным, поскольку рынки продолжают оценивать потенциальное влияние макроэкономических показателей на политику Центральных Банков, отмечается в материале BCS Express.

"Цены на золото в сентябре снизились на 4%, до $1743 за унцию. Это был второй подряд месяц снижения, за это время котировки драгоценного металла просели более чем на 8%. Однако не только золото выглядело слабо. Казначейские и корпоративные облигации, акции США и других стран скорректировались сентябре, что может быть связано с сокращением маржинальных позиций. Уровень маржинальной задолженности по акциям во II квартале был рекордно высоким. Инвесторы сокращали открытые позиции на заемные средства в преддверии исторически одного из самых нестабильных месяцев - октябрю. Вполне возможно, что это сокращение заемных средств затронуло большинство активов за исключением энергетики и промышленных металлов", - пишут эксперты инвесткомпании.

После нескольких месяцев спекуляций ФРС США, наконец, дала понять, что почти готова начать сокращение покупок активов - возможно, уже в ноябре. Этот "ястребиный сигнал" появился на фоне роста опасений, что инфляция может быть гораздо в меньшей степени обусловлена временными факторами, чем ожидалось ранее.

"Неизбежное сокращение покупок активов и вероятное последующее повышение процентных ставок почти наверняка станут препятствием для роста цен на золото, - полагают аналитики BCS Express. - Но стоит учитывать и ряд других факторов. Спрос на золото в некоторых регионах, помимо США, продолжает получать поддержку со стороны Центральных Банков. Например, ЕЦБ и Банк Японии придерживаются адаптивного подхода в монетарной политике, что должно поддерживать интерес инвесторов к золоту. Более того, поскольку высокая инфляция сохраняется, особенно в США и Европе, интерес участников рынка к золоту может вернуться благодаря исторически сложившейся репутация драгоценного металла как средства защиты от роста цен и сохранения капитала".

Таким образом, спрос на золото, вероятно, останется нестабильным, поскольку рынки продолжают оценивать потенциальное влияние макроэкономических показателей на политику Центральных Банков, считают стратеги инвесткомпании. По их мнению, потребность в золоте для защиты и диверсификации портфеля всегда присутствует, но более оптимистичные экономические перспективы могут негативно сказаться на инвестициях в золото.

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