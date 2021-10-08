.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Спрос на золото останется нестабильным - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 октября 2021 года 14:51
Спрос на золото останется нестабильным - BCS Express
Спрос на золото, вероятно, останется нестабильным, поскольку рынки продолжают оценивать потенциальное влияние макроэкономических показателей на политику Центральных Банков, отмечается в материале BCS Express. "Цены на золото в сентябре снизились на 4%, до $1743 за унцию. Это был второй подряд месяц снижения, за это время котировки драгоценного металла просели более чем на 8%. Однако не только золото выглядело слабо. Казначейские и корпоративные облигации, акции США и других стран скорректировались сентябре, что может быть связано с сокращением маржинальных позиций. Уровень маржинальной задолженности по акциям во II квартале был рекордно высоким. Инвесторы сокращали открытые позиции на заемные средства в преддверии исторически одного из самых нестабильных месяцев - октябрю. Вполне возможно, что это сокращение заемных средств затронуло большинство активов за исключением энергетики и промышленных металлов", - пишут эксперты инвесткомпании. После нескольких месяцев спекуляций ФРС США, наконец, дала понять, что почти готова начать сокращение покупок активов - возможно, уже в ноябре. Этот "ястребиный сигнал" появился на фоне роста опасений, что инфляция может быть гораздо в меньшей степени обусловлена временными факторами, чем ожидалось ранее. "Неизбежное сокращение покупок активов и вероятное последующее повышение процентных ставок почти наверняка станут препятствием для роста цен на золото, - полагают аналитики BCS Express. - Но стоит учитывать и ряд других факторов. Спрос на золото в некоторых регионах, помимо США, продолжает получать поддержку со стороны Центральных Банков. Например, ЕЦБ и Банк Японии придерживаются адаптивного подхода в монетарной политике, что должно поддерживать интерес инвесторов к золоту. Более того, поскольку высокая инфляция сохраняется, особенно в США и Европе, интерес участников рынка к золоту может вернуться благодаря исторически сложившейся репутация драгоценного металла как средства защиты от роста цен и сохранения капитала". Таким образом, спрос на золото, вероятно, останется нестабильным, поскольку рынки продолжают оценивать потенциальное влияние макроэкономических показателей на политику Центральных Банков, считают стратеги инвесткомпании. По их мнению, потребность в золоте для защиты и диверсификации портфеля всегда присутствует, но более оптимистичные экономические перспективы могут негативно сказаться на инвестициях в золото. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
.
08 октября 2021 года 18:03
"Финам" рекомендует покупать акции Palo Alto Networks с целевой ценой $673,88 за штуку на декабрь 2022г, что предполагает потенциал роста 41,7%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Финансовый отчет Palo Alto по итогам IV квартала и 12 месяцев 2021 ф. г. оказался лучше ожиданий,... читать дальше
.08 октября 2021 года 17:26
Инвестиционная привлекательность "Селигдара" в связи с получением крупного месторождения золота должна вырасти, отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. "Акции "Селигдара" в первой половине дня подскочили после новостей о победе компании "Белое золото" (совместного... читать дальше
.08 октября 2021 года 16:56
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции International Business Machines (IBM) с целью $154 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. 4 октября IBM провела брифинг для инвесторов, на котором раскрыла стратегию развития на ближайшие годы, представила новую структуру управления и... читать дальше
.08 октября 2021 года 16:30
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 7,5% годовых к концу текущего года, говорится в комментарии Альфа-банка. "Мы ожидаем, что инфляция ускорится до 7,8% г/г в октябре и повышаем свой прогноз по инфляции на конец года до 7,2% г/г. Учитывая сильный курс рубля к доллару и тот факт, что... читать дальше
.08 октября 2021 года 16:06
Финам" рекомендует покупать акции Sanofi с целью 103 евро за штуку на горизонте 123 месяцев, что предполагает потенциал роста 24,2%,сообщается в материале инвесткомпании. "Будучи ведущей европейской фармацевтической компанией с общеизвестной специализацией на вакцинах, Sanofi взяла на вооружение... читать дальше
.08 октября 2021 года 15:40
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "АЛРОСА", "ММК" и ГК "ПИК" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитик Дмитрий Пучкарев напоминает, что на следующей неделе данные по продажам за сентябрь, а также операционные показатели за III квартал и 9... читать дальше
.08 октября 2021 года 15:16
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding Ltd." с целью $209 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-16 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,28%, стоп-приказ: $137, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что... читать дальше
.08 октября 2021 года 14:21
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR TCS Group с целью 8500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 месяцев. Цена входа: 7520 руб., потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 7250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Недавно компания TCS Group... читать дальше
.08 октября 2021 года 13:50
Распродажа ОФЗ не имеет фундаментальных оснований, и предстоящее 22 октября заседание совета директоров ЦБ РФ может произвести охлаждающий эффект на рынок, отмечается в обзоре Инвестиционного банка Синара. "Рынок ОФЗ находится в фазе активной распродажи. За последний месяц доходности выросли в... читать дальше
.08 октября 2021 года 13:10
Котировки золота, скорее всего, протестируют уровень $1745 за тройскую унцию в пятницу, говорится в комментарии Sber CIB. "Золото в четверг подешевело с $1760 до $1755 за унцию, а доходность 10-летних гособлигаций США выросла с 1,53% до 1,57%. На данный момент золото котируется около $1755 за... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.