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08 октября 2021 года 13:30
Рубль будет торговаться в диапазонах 71,9-72,6 руб./$1 и 83-84 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 71,90-72,6 руб./$1 и 83-84 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "События этой недели были прямым повторением прошлой: цены на энергоносители вновь били рекорды, - напоминает эксперт банка. - Так, кубометр газа достиг стоимости $2000, нефть поднялась до отметки в $80 за баррель марки Brent. На этом фоне рубль продолжил укрепляться к мировым валютам, поднявшись до 71,99 руб./$1 и 83,11 руб./EUR1. На российском рынке после выступления Эльвиры Набиуллиной, на котором глава ЦБ заявила о намерении регулятора продолжать ужесточение денежно-кредитной политики в стране, наблюдается рост доходности облигаций федерального займа, рынок акций продолжил рост. Так, доходность по "длинным" ОФЗ выросла до 7,6%, по "коротким" она поднялась выше 7% годовых". Такая тенденция, по мнению Зотова, свидетельствует о том, что рынок не верит в то, что ставка перестала расти, и в перспективе мы можем увидеть не одно повышение ставок в этом году. В условиях высоких цен на энергоносители эксперт дает прогноз на следующую неделю: 71,90-72,6 руб./$1, 83-84 руб./EUR1. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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