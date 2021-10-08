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08 октября 2021 года 12:10
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Semiconductor ETF
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Semiconductor ETF с целевой ценой $546,50 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 23,37%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Тренд на цифровизацию экономики, расширение покрытия 5G и широкополосного интернет-доступа, популяризация электромобилей, био- и облачные технологии, интернет вещей - вот лишь краткий перечень направлений, развитие которых невозможно без масштабирования производства полупроводников. На таком фоне в ближайшие годы прогнозируются внушительные инвестиции в производство микросхем, которые должны положительно сказаться на капитализации всей отрасли", - пишет аналитик Александр Ковалев. По оценкам WSTS, в 2020г мировые продажи полупроводников достигли $ 440,39 млрд. При этом уже за первые 8 месяцев 2021г рынок полупроводников увеличился на 24,82% г/г относительно января - августа 2020г, указывает эксперт. В совокупности за 2021г индустрия может вырасти на 25,1%, что эквивалентно объему продаж около $550 млрд на конец года. При этом, по прогнозу организации, уже в 2022г рынок полупроводников достигнет объема $606 млрд (+10,2% г/г относительно прогноза $550 млрд в 2021г). До 2025г среднегодовой темп роста может составить, по разным оценкам, от 7% до 10%. "Аналогичные тренды характерны и для второго по весу сектора в структуре ETF - полупроводникового оборудования, - подчеркивает Ковалев. - Research & Markets прогнозирует среднегодовой темп роста отрасли на уровне 8% в течение 2021-2026гг, а Allied Market Research и вовсе предполагает рост на 12,9% ежегодно с 2021 по 2030гг. Главным краткосрочным драйвером роста отслеживаемых ETF отраслей станет дальнейшее восстановление деловой активности производителей полупроводников после воздействия пандемии COVID-19. Мировые проблемы с поставками чипов ярко подчеркивают необходимость расширения производства, что в первую очередь благоприятно скажется на крупнейших игроках с наиболее устойчивой финансовой позицией". На взгляд аналитика, американские производители полупроводников найдут поддержку и в лице правительства США: приняв акт CHIPS for America в 2021г, Конгресс США признал решающую роль полупроводниковой промышленности в будущем Америки. Долгосрочными же драйверами для отрасли, по мнению Ковалева, станут масштабирование технологии 5G и других стандартов связи, широкополосного интернет-доступа, облачных технологий, продукции интернета вещей, электромобилей, автономного управления, мощностей ЦОД, телемедицины и других направлений, развитие которых базируется на полупроводниках и сопутствующих услугах. iShares Semiconductor ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который, в свою очередь, включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска. В состав портфеля ETF входят 30 акций производителей чипов и полупроводникового оборудования из США, Франции, Тайваня и Нидерландов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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