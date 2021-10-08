Доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,5-7,6% в пятницу - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу, скорее всего, останется в диапазоне 7,5-7,6% годовых, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

Эксперт отмечает, что в четверг на рынок рублевого госдолга вернулись покупатели. Доходность ОФЗ срочностью 4-8 лет снизилась на 8 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,55% (-2 б.п.). Цены ОФЗ восстанавливались вместе с большинством локальных гособлигаций развивающихся стран.

"Повышению спроса на рисковые активы способствовали новости о прогрессе в согласовании демократами и республиканцами увеличения потолка госдолга США, а также сообщение о подготовки встречи президентов США и Китая, - полагает Монастыршин. - Позитивным фактором для рынка ОФЗ выступает сохранение высоких цен на энергоносители. При этом последние данные об ускорении инфляции в РФ до 7,5% и рост доходности UST-10 были проигнорированы рынком. В пятницу ожидается выход статистики по рынку труда США. Если данные окажутся сильными и доходность UST-10 продолжит рост, то это нивелирует позитивный эффект от высоких цен на нефть и газ. Учитывая складывающийся новостной фон, в пятницу ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,5-7,6% годовых".

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