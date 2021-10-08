Рубль будет торговаться в диапазоне 71,8-72,5 руб./$1 в пятницу - "Альфа-Капитал"

Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71,8-72,5 руб./$1 и на уровне 82,8-83,7 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова.

Эксперт отмечает, что на открытии торгов пятницы, 8 октября, курс доллара составил 71,78 руб. (+8 коп.), курс евро - 82,89 руб. (+7,75 коп.). Котировки нефти растут: стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составил $82,97 за баррель (+1,24%), цена ноябрьских контрактов на нефть марки WTI составила $79,42 за баррель (+1,43%). В течение дня курс доллара может составить 71,8-72,5 руб./$1, курс евро - 82,8-83,7 руб./EUR1, полагает Бадьянов.

"Российский рубль в четверг продолжил укрепление к доллару и евро на фоне увеличения спроса на рисковые активы со стороны инвесторов, а также в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Прогнозируется, что регулятор поднимет ставку на 0,5% для сдерживания темпов инфляции, которая в годовом выражении достигла отметки 7,4%. На торгах четверга курс доллара составил 71,74 руб. (-65,0 коп.), курс евро - 82,92 руб. (-72,75 коп.). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 68,5 коп. и составила 76,77 руб.", - напоминает аналитик.

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