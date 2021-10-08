Лучше рынка в пятницу будут акции нефтяных компаний - "Алор Брокер"

Лучше рынка в пятницу будут акции нефтяных компаний, которые могут послужить локомотивом роста для индекса Мосбиржи, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Нефть довольно быстро откорректировалась на плохих данных из США по запасам и уровню добычи, но отметка $80 за баррель устояла, и от нее начался разворот с целью тестирования $85 за баррель. Таким образом, есть все основания полагать, что акции нефтяных компаний сегодня вновь будут лучше рынка и потащат вверх индекс Мосбиржи", - отмечает аналитик Алексей Антонов.

Эксперт обращает внимание на акции "Норникеля", которые впервые за многие недели вошли в число лидеров прироста стоимости (+3,5%). Бумага начала отскок от сильной поддержки 21 тыс. руб .на фоне роста цен на продукцию эмитента. На взгляд аналитика, в пятницу подъем обещает продолжиться, поскольку никель дорожает на 2,5%, а палладий - на 2,7%.

"Однако новые среднесрочные позиции по "Норникелю" открывать рискованно - нет уверенности, что акции ГМК и в дальнейшем будут лучше рынка из-за увеличения налоговой нагрузки на компанию, а также неизбежного снижения дивидендов в будущем", - предупреждает Антонов.

Аналитик также отмечает, что в числе аутсайдеров торгов в четверг были "Газпром" и "НОВАТЭК", которые скорректировались на фоне снижения цен на газ. Но это, по его мнению, лишь повод для снятия технической перекупленности: "Вряд ли кто-то ждет, что цены на газ уйдут в район $3 тыс. или хотя бы на долгое время останутся около $2 тыс. Бумаги стоит подбирать. Ждем, что "Газпром" преодолеет отметку 400 руб.".

"В целом же индекс Мосбиржи торгуется выше восходящего канала от сентября прошлого года, - констатирует стратег "Алор Брокер". - Поддержкой сейчас выступает верхняя граница коридора в районе 4170 пунктов. Вряд ли индикатору удастся сломать фигуру, и пока данный выход из коридора стоит рассматривать как прокол".

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