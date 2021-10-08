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08 октября 2021 года 09:00
Индекс Мосбиржи может начать торги в пятницу в небольшом плюсе - BCS Express
Индекс Мосбиржи может начать торговую сессию в пятницу в небольшом плюсе на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Большинство голубых фишек в четверг завершили сессию на положительной территории, что помогло индексу Мосбиржи вернуться к уровню 4230п, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Исключением стали лишь акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа", просевшие на фоне коррекции цен на газ в Европе. В целом на нашем рынке остается актуальным растущий тренд. При спокойном внешнем фоне индекс Мосбиржи способен подняться в район 4300 п. О сломе восходящей тенденции говорить пока рано. Нижняя граница растущего канала находится лишь около 3900-3950 п. В ближайшие дни спуска к этим отметкам не ожидается. Наоборот, нефтегазовые фишки могут продолжить тянуть рынок наверх. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть выше уровня закрытия четверга". Внешний фон в пятницу с утра, на взгляд эксперта, умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг к завершению торгов немного снизились. Азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 1,3% и находится на уровне $83/барр. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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