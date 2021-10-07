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07 октября 2021 года 19:01

Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 8 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс деловой активности Caixin в секторе услуг Китая за сентябрь (04:45 мск);

- торговый баланс Германии в августе (09:00 мск);

- ключевой отчет о состоянии рынка труда США в сентябре (15:30 мск);

- акции "МТС" и "Татнефти" последний день торгуются с дивидендами за I полугодие 2021г.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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