Неспособность котировок акций Норникеля закрепиться выше 22200 руб. укажет на риски дальнейшего снижения - "Велес Капитал"

Неспособность котировок акций "Норникеля" закрепиться выше 22200 руб. укажет на риски дальнейшего снижения, отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

"Бумаги "Норникеля" пытаются восстановиться от минимумов с марта текущего года на фоне повышения цен на цветные металлы, но все еще находятся в сильном среднесрочном нисходящем тренде. На дневном графике по ADX, впрочем, наблюдается ослабление "медвежьих" тенденций и не исключено, что при должной фундаментальной поддержке котировки вновь предпримут попытку развить отскок. Выше поддержки 20975 руб. можно сделать ставку на движение в район 23250 руб., а далее - к 24560 руб. Неспособность закрепиться выше 22200 руб., однако, укажет на риски возвращения к нисходящему движению. Инвесторам пока по-прежнему сложно с оптимизмом смотреть на бумагу после аварий текущего года", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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