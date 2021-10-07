Инвестиционный банк Синара рекомендует покупать акции Facebook Inc. с целью $400 за штуку, что предполагает потенциал роста 20% от текущих уровней, говорится в обзоре банка.

"Котировки Facebook с максимумов, достигнутых 7 сентября, снизились на 13% на фоне выхода обновления iOS от Apple и сбоя в работе социальных сетей компании. Мы считаем, что инвесторы преувеличивают влияние негативных новостей: ранее Facebook сталкивалась с аналогичными проблемами и их долгосрочное влияние на финансовые показатели не было значительным. Среднесрочным фактором роста может стать монетизация WhatsApp, повышение доходов за счет запуска новых сервисов, таких как Reels и маркетплейс", - отмечают аналитики банка.

Они подчеркивают, что за последние четыре квартала прибыль на акцию была в среднем на 27% выше консенсус-прогноза Bloomberg. Согласно прогнозу, Facebook будет увеличивать доход от рекламы в среднем более чем на 21% (2020-2025гг), а прибыль - на 18% в год, что предполагает снижение рентабельности. По прогнозам экспертов банка, темпы роста выручки составят 22%, а чистой прибыли - 23%, так как они полагают, что рентабельность вырастет за счет операционного левериджа.

Судя по текущим мультипликаторам, инвесторы чрезмерно пессимистично оценивают риски компании, полагают аналитики. Инвесторов последнее время беспокоит влияние на доходы Facebook предстоящего обновления iOS от Apple, которое ограничит способность рекламодателей отслеживать данные пользователей. "Однако, по нашим оценкам, изменение iOS приведет к не более чем 3%-ной потере выручки Facebook в 2021г. Коэффициент 2021 P/E Facebook на данный момент равен 19, тогда как у конкурентов медиана по данному мультипликатору составляет 45. В рамках нашей DCF-модели справедливая стоимость акций Facebook составляет $400 за штуку, что предполагает потенциал роста 20% от текущих уровней и рекомендацию "Покупать", - указывают стратеги банка.

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