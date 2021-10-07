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07 октября 2021 года 16:37
Цены на цветные металлы останутся под давлением - Sber CIB
Цены на цветные металлы останутся под давлением в ближайшей перспективе, говорится в комментарии Sber CIB. Цветные металлы в среду в основном потеряли в цене. На Лондонской бирже металлов (LME) трехмесячные контракты на медь подешевели на 0,62% и завершили день на уровне $9091 за тонну (минус $57). Котировки алюминия отступили на 0,79%, до $2900 за тонну (минус $23), никеля - на 0,08%, до $18105 за тонну (минус $15), а цинка - на 1,16%, до $3014 за тонну (минус $35), констатирует аналитик Анна Пильгунова. "Ситуацию на соответствующем рынке по-прежнему в значительной степени определяет развитие событий в Китае, т. е. факторы, связанные с местным энергетическим кризисом и девелоперами, - подчеркивает эксперт. - Инвесторы полагают, что эти проблемы, вероятно, будут сохранять актуальность еще довольно долго. Соответственно, мы ожидаем, что цветные металлы (особенно востребованные в строительстве, такие как медь) останутся под давлением. В пятницу рыночная волатильность может усилиться в связи с завершением продолжавшихся целую неделю праздничных каникул в КНР. Кроме того, в пятницу в США выйдет статистика по занятости вне сельского хозяйства и данные о безработице по итогам сентября - анализируя эти публикации, инвесторы будут строить предположения о том, когда Федрезерв может приступить к сворачиванию стимулирующих мер". Между тем у инвесторов, по мнению Пильгуновой, появились дополнительные поводы для беспокойства по поводу предложения на мировом рынке меди в краткосрочной перспективе. В начале текущей недели бразильская корпорация Vale S. A. заявила о приостановке производства медного концентрата на предприятии Salobo из-за пожара. "Пока слишком рано оценивать возможные последствия этой аварии с точки зрения глобального предложения, однако уже высказываются предположения, что Salobo сможет возобновить работу к концу месяца. При этом появилась угроза перебоев с поставками меди из Перу, где местная индейская община перекрыла дорогу к одному из рудников. Впрочем, цены на красный металл пока почти не отреагировали на эту информацию, и мы полагаем, что их динамика в ближайшее время будет зависеть в первую очередь от развития ситуации в Китае. Мы по-прежнему ожидаем, что медь будет дешеветь: по нашим оценкам, к концу 2021г ее котировки могут постепенно снизиться до менее $9000 за тонну", - прогнозирует стратег Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛЫ-ЦЕНЫ-ПРОГНОЗ
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