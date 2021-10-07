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07 октября 2021 года 16:11
Рубль может уйти в диапазон 73,5-74,0 руб./$1 в ближайшие дни - "Открытие Инвестиции"
Рубль может уйти в диапазон 73,5-74,0 руб./$1 в ближайшие дни, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции" ("Открытие Брокер"). "Российский рубль, который в среду не решился атаковать минимумы вторника на уровне 72,25 руб./$1 и ослаб до 72,45 руб./$1 , в четверг укрепился до 72,15 руб./$1. Это самое низкое значение курса USD/RUB с 28 июня. С точки зрения технического анализа, если неделя завершится ниже 72,50 руб./$1, то дорога к обновлению минимумов текущего года будет открыта. Сейчас минимальной котировкой USD/RUB в 2021г является 71,55 руб./$1, достигнутая 11 июня", - комментирует начальник отдела глобальных исследований Михаил Шульгин. Эксперт напоминает, что в среду была опубликована статистика по потребительской инфляции: индекс CPI вырос в сентябре на 7,4% гг, что оказалось выше прогноза аналитиков (7,3% г/г). По мнению Шульгина, рынок закладывается на то, что на октябрьском заседании Банк России повысит ключевую ставку на 50 б.п. до 7,25% годовых и сигнализирует готовность повышать ставку в дальнейшем. На этом фоне растут доходности ОФЗ, однако рубль при этом не страдает. Можно предположить, что нерезиденты не продают рублевый госдолг. Поэтому со стороны рынка облигаций рубль не ощущает давления. При этом сохраняется низкая волатильность курса рубля и высокая привлекательность стратегии carry trade, особенно если в качестве валюты фондирования использовать евро. "Взвешивая все "за" и "против" мы склонны подразумевать в ближайшие дни коррекцию рубля и попытку роста USD/RUB до 73,5-74,0 руб./$1, с последующим возвращением к нисходящей динамике, в рамках которой возможно снижение курса ниже 72,0 руб./$1", - прогнозирует аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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