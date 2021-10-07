Индекс S&P 500 проведет торги четверга, вероятно, в диапазоне 4350-4400п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4350-4400 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает находиться под 50-дневной скользящей средней, найдя поддержку на уровне 4300 пунктов. Индикаторы RSI и MACD указывают на затухание нисходящей тенденции. Бенчмарк может продемонстрировать отскок от уровня поддержки и возобновить восходящее движение в направлении 50-дневной средней", - отмечает аналитик Илья Зубков.

Эксперт также указывает, что мировые фондовые площадки в четверг демонстрируют позитивную динамику на фоне наметившегося прогресса в переговорах по повышению потолка госдолга США. Демократы планируют принять предложение лидера сенатского меньшинства Макконнелла о краткосрочной (до ноября) корректировке лимита заимствований, но на фиксированную сумму, которая остается предметом обсуждения. По словам Макконнелла, голосование может быть проведено уже сегодня. При этом в долгосрочной перспективе демократы продолжают настаивать на двухпартийном решении этого вопроса, к которому сенаторы вернутся ближе к зиме, поскольку срок действия закона о временном финансировании истекает 3 декабря.

"Отмечается ослабление геополитической напряженности, поскольку наблюдаются признаки того, что Пекин и Вашингтон намерены продолжать диалог, - пишет Зубков. - Накануне страны договорились о встрече своих лидеров, которая состоится до конца текущего года. Рынок ожидает, что главы государств обсудят ситуацию вокруг Тайваня, а также затронут темы затухающего кредитного импульса, долговых проблем Evergrande, энергетического кризиса и регулятивных ограничений".

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