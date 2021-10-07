Цена золота, скорее всего, останется в четверг в диапазоне $1745-1765/унц. - Sber CIB

Котировки золота, скорее всего, будут торговаться в четверг в диапазоне $1745-1765 за тройскую унцию, говорится в комментарии Sber CIB.

"Цена на золото в Азии снова снижалась в четверг, приближаясь к отметке $1755 за унцию. В пятницу инвесторы ждут протокола последнего заседания руководства ЕЦБ по денежно-кредитной политике и еженедельной статистики по первичным заявкам на пособие по безработице в США. Основные публикации, на основе которых можно будет строить предположения о том, когда начнется сворачивание стимулирующих программ Федрезерва США, выйдут в пятницу. Если они, как и статистика среды, будут свидетельствовать об улучшении экономической ситуации в США, это окажет на рынок золота такое давление, что он едва ли сможет устоять. По нашим оценкам, котировки золота в четверг, вероятнее всего, удержатся в диапазоне $1745-1765 за тройскую унцию", - отмечает аналитик инвестбанка Антон Чернышев.

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