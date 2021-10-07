"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Башнефти с целью 1740 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Башнефти" с целью 1740 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 1400 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ожидаем в ближайшее время рост ключевых финансовых показателей "Башнефти". В 2020 году башкирский нефтяник сильнее большинства других компаний пострадал от ограничений ОПЕК+, но 2022 год может стать переломным моментом для компании. Рост добычи нефти с высокими ценами на нефть в рублях позволит финансовым результатам компании вырасти выше докризисных значений", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения котировки бумаги оттолкнулись от нижней границы и показывают признаки разворота, для продолжения тренда вверх необходимо закрепиться выше 1550 рублей. Открывать позиции стоит от текущего уровня с целью 1740 рублей, стоп-заявка - на уровне 1400 рублей. При входе на 15% риск на портфель составит 0,9%", - указывают аналитики инвесткомпании.

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