"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с целью $300 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: $250, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Фиксируется сильный темп роста сервисов рассрочки платежей в США, во много обусловленный последствиями ковидных ограничений и изменений в потребительском поведении. Среди большого количества мелких и крупных компаний, принимающих участие в формировании рынка, мы выделяем PayPal. Компания уже представила свои продукты "Pay in 4" в США и "Pay in 3" в Великобритании, с помощью которых можно разбить платежи на несколько частей. Платежная система стала одним из ведущих игроков на данном рынке благодаря наличию конкурентного преимущества в виде уже имеющейся необходимой инфраструктуры", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 18,85% и выставлении стоп-заявки на уровне $250 риск на портфель составит 1%", - указывают в "Финаме".

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