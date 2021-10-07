Возможен подъем S&P 500 к 4430-4470п в ближайшее время - BCS Express

Возможен повторный подъем индекса S&P 500 к уровням 4430-4470 пунктов в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"В США появились признаки локального разворота нисходящей тенденции последних недель. В среду после слабого открытия мы видели активизацию покупателей, вытянувших ключевые индексы на положительную территорию. По S&P 500 снизу пока еще не были достигнуты цели коррекции около 4240-4250 пунктов. Их достижение может быть отложено. А пока же есть шансы на повторный отскок в сторону 4430-4470 пунктов. В этом могут помочь новости о том, что демократы приняли в среду предложение лидера республиканцев Митча Макконнелла о временном решении вопроса с потолком госдолга", - пишет аналитик инвесткомпании.

Сентябрьское снижение в США вряд ли в ближайшее время перерастет в масштабный обвал, учитывая продолжающееся QE и избыток дешевой ликвидности, указывает Карпунин. Риски смещены во времени и, вероятно, сигналы о потенциальном ускорении распродаж будут появляться лишь при существенном подъеме доходностей по американским Treasuries, отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.