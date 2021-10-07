Просадка цены акций Газпрома - возможность покупки бумаг на привлекательных уровнях - ITI Capital

Текущая просадка котировок акций "Газпрома", вероятно, является хорошей возможностью для покупки бумаг на привлекательных ценовых уровнях, говорится в комментарии ITI Capital.

Основную роль в портфеле "Газпрома" в 2021 году играют долгосрочные контракты, отмечают эксперты. Это, по их мнению, объясняет низкую среднюю цену экспорта, которую в конце августа прогнозировал "Газпром" на 2021 год в размере $270 за тыс. куб. м, в то время как спотовые цены в Европе находятся около $1000 за тыс. куб. м.

Цена поставок российского газа в Китай в 3К21 выросла до $171 за тысячу кубометров после $147 в 2К21 и $121 в 1К21.

"Тем не менее рост спотовых котировок цен на газ формирует новые средние уровни, которые с лагом в 1-3 квартала будут отражаться в новых контрактах "Газпрома". В этой связи рост среднесрочных финансовых показателей и котировок "Газпрома" продолжится, хотя и может замедлится на фоне коррекции цен на газ в Европе. В этом контексте текущая просадка цены акций может привести к привлекательной возможности для покупки", - пишут аналитики ITI Capital.

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