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06 октября 2021 года 19:01
BCS Express снизил рекомендацию для акций Facebook с "покупать" до "держать"
BCS Express снизил рекомендацию для акций Facebook Inc. с "покупать" до "держать", подтвердив целевую цену на уровне $360 за штуку, что предполагает потенциал роста 8% на горизонте 1 года, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитики инвесткомпании напоминают, что в начале недели наблюдались масштабные сбои в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp, которые продлились более 6 часов. По заявлениям компании, причиной сбоя была некорректная работа маршрутизаторов. Данный сбой стал продолжением негативного новостного фона по компании, который начался с публикации статей относительно пагубного влияния социальной сети на подростков, а также о том, что есть некий "белый список" пользователей, которым прощается нарушение внутренних правил публикации материалов. По мнению экспертов, до ко конца не понятны истинные причины сбоя, и ближайшая динамика акций компании будет сильно зависеть от дальнейшего развития событий. Столь длительного сбоя не было с 2008г, но с учетом того, как сильно выросла соцсеть в плане количества подписчиков за последнее десятилетие, это самое масштабное событие в истории компании, которое показывает, что даже такие крупные IT-гиганты уязвимы. "Долгосрочно эта история определённо добавит негатива для Facebook, - полагают стратеги BCS Express. - Компания и так находится под пристальным надзором властей. Кроме этого, у компании есть ряд других проблем, с которыми она может столкнуться в ближайшие месяцы. Изменение политики IDFA в iOS - определенно одна из них". Аналитики инвесткомпании считают, что III кв. 2021г будет первым кварталом, когда данное изменение начнет оказывать существенное влияние на рекламные доходы компании. Суть изменения заключается в том, что для пользователей, которые выбирают опцию "Запретить отслеживание истории посещения сайтов" становятся более проблематично таргетировать нужную рекламу. В связи с чем отдача на рекламные инвестиции рекламодателей может снизиться, и они предпочтут перейти в другие варианты размещения рекламы. Еще одним важным вопросом, на взгляд экспертов, является антимонопольное законодательство. Уже не первый год антимонопольные органы США хотят разделить Facebook из-за его "монопольного" положения на рынке рекламы в соцсетях. Любой негативный новостной фон может только подогреть споры относительного данного вопроса. "В целом же мы считаем, что в плане монополии Facebook на рынке соцсетей ситуация существенно изменилась за последние годы. Конкуренция увеличилась с развитием таких социальных сетей как Snapchat, Pinterest, TikTok и других, поэтому у рекламодателей выбора для размещения стало больше. Но в то же время выручка на активного пользователя в США у Facebook более $30 в месяц, что в 3-4 раза выше аналогичного показателя ближайших конкурентов. Хотя мы полагаем, что со временем эта разница будет сокращаться, это все же отчасти подтверждает главенствующее положение компании на рынке интернет-рекламы", - пишут аналитики. По их мнению, исходя из роста в акциях компании, который наблюдался с марта 2021г, акции компании Facebook Inc. уже не выглядят столь привлекательными для инвестирования. Рост отчасти был связан с увеличением ожиданий консенсус-прогноза по выручке компании на 2021г. В январе консенсус-прогноз закладывал рост выручки на уровне 20% г/г по итогам 2021г, что связано было как раз с опасениями относительно изменения политики IDFA. В середине года ожидания повысились до уровня в 30%. "Если в начале года мы видели существенный апсайд для роста даже в условиях разделения компании, то сейчас привлекательность существенно меньше, - полагают стратеги BCS Express. - В то же время долгосрочные перспективы компании нам нравятся - не раскрыт потенциал монетизации WhatsApp и есть большой потенциал в развитии виртуальной реальности (подразделение Oculus) и создании так называемой "метавселенной". Важным драйвером станет ближайшая отчетность, от которой мы ожидаем большей ясности по влиянию изменения политики IDFA на рекламные доходы компании (реклама приносит 97% выручки), а также комментарии относительно роста интереса пользователей и рекламодателей к сервису Reels (короткие видео, аналог TikTok), и возможных намеков на пути дальнейшего развития "метавселенной". "Мы подтверждаем нашу целевую цену $360 (потенциал роста 8%) на инвестиционный горизонт в один год, но понижаем рекомендацию с "покупать" до "держать", так как считаем, что акции компании, исходя из нашего прогноза операционных показателей, оценены справедливо", - заключают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-FACEBOOK-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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