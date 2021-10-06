Среднесрочные перспективы "Татнефти" постепенно улучшаются - "Финам"

Среднесрочные перспективы "Татнефти" постепенно улучшаются, говорится в комментарии "Финама".

"Тема обратного выкупа обсуждается в отношении "Татнефти" уже не первый день. Возникла она ещё весной после внезапного решения "Татнефти" выплатить лишь 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов, хотя рынок ждал выплаты 100% FCF. Акции тогда существенно упали и отстали от цен на нефть и сектора. Учитывая, что у "Татнефти" был и остаётся почти нулевой чистый долг, "байбэк" в ситуации падения акций выглядит логичным решением. Это локально поддерживает котировки и показывает уверенность менеджмента в том, что акции компании в ближайшие годы будут расти", - отмечает аналитик Сергей Кауфман.

Однако, на взгляд эксперта, менеджмент татарского нефтяника в последнее время крайне консервативно относится к выплатам акционерам, что, вероятно, связано с неопределённостью относительно будущего сверхвязкой нефти. На этом фоне ожидать "байбэка" в ближайшее время не приходится.

При этом, по мнению Кауфмана, сейчас среднесрочные перспективы "Татнефти" постепенно улучшаются. "Высокие цены на нефть, сохраняющийся дефицит на рынке и снятие ограничений ОПЕК+ могут подтолкнуть правительство к хотя бы частичному возвращению льгот по добыче сверхвязкой нефти, - полагает аналитик. - В то же время отставание акций "Татнефти" от сектора и цен на нефть выглядит избыточным даже с учётом имеющегося негатива из-за неопределённости с размером дивидендов. Отметим, что в наиболее позитивном сценарии компания может вернуться к реализации представленной ещё в 2018г долгосрочной стратегии, предполагающей рост добычи, хотя полноценно рассчитывать на это пока рано".

"Мы позитивно настроены по отношению к акциям "Татнефти". Наша целевая цена по обыкновенным акциям составляет 670,1 руб., а по привилегированным - 636,6 руб., что соответствует апсайду 19,3% и 23,4% соответственно", - резюмирует Кауфман.

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