Возможен подъем индекса S&P500 к 4400п на горизонте до конца 2021г - ПСБ

Возможен подъем индекса S&P500 к уровню 4400 пунктов на горизонте до конца текущего года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Для развитых рынков актуальными в четвертом квартале текущего года могут стать торможение роста корпоративных доходов (из-за ухода эффекта низкой базы и повышения "костов") и повышение налогов в США, а также угроза спада потребления из-за разгона инфляции. Кроме того, рынок США остается дорогим по Р/Е, особенно hi-tech. Мы ждем развития коррекции на рынке США осенью с восстановлением в декабре. Ориентир по S&P500 на конец года - 4400 пунктов", - указывают эксперты.

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