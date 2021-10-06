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06 октября 2021 года 14:58
Возврат интереса к акциям МТС и Юнипро возможен при смене цикла монетарной политики ЦБ - BCS Express
Возврат интереса инвесторов к акциям "МТС" и "Юнипро", при условии стабильности их бизнес-показателей, возможен на смене цикла монетарной политики ЦБ РФ, говорится в комментарии BCS Express. Эксперты указывают, что на российском рынке акций есть несколько консервативных историй, дивиденды которых являются доминирующим фактором в их инвестиционном кейсе. Среди наиболее ликвидных фишек к таким можно отнести бумаги "МТС" и "Юнипро". Их средняя дивидендная доходность составляла 8-10% годовых. Однако в последние месяцы, несмотря на ожидания сохранения высоких выплат в будущем, они заметно отстают от стремительно растущего рынка. "Рост процентных ставок в экономике - это всегда рост доходностей облигаций, а значит, их цена относительно номинала падает, - пишут аналитики инвесткомпании. - Акции таких компаний, как "МТС" и "Юнипро", из-за их особенностей многими как раз воспринимаются в качестве альтернативы бондам - стабильные дивидендные потоки выступают альтернативой купонным поступлениям. Соответственно, изменение инфляции оказывает на них примерно такое же влияние, как и на облигации: 1) рост ставок = падение цены; 2) падение ставок = рост цены. Фундаментальные факторы, связанные с бизнесом этих компаний, вторичны для участников рынка. Они в первую очередь рассчитывают на монетизацию инвестиций за счет выплат акционерам, а не от роста стоимости". Учитывая описанную выше логику, стратеги BCS Express предположили, что возврат интереса инвесторов к акциям "МТС" и "Юнипро", при условии стабильности их бизнес-показателей, возможен на смене цикла монетарной политики. При этом позиция Банка России по ключевой ставке будет в значительной степени опираться на данные по инфляции в стране. "Как только инфляция начнет устойчиво замедляться и появится понимание, что ужесточение ДКП близится к завершению, внимание инвесторов может вернуться к консервативным дивидендным фишкам, - полагают аналитики. - В краткосрочной перспективе разворот в монетарной политике ЦБ РФ вряд ли произойдет. В рамках следующего заседания, которое состоится 22 октября, есть высокая вероятность, что регулятор пойдет на увеличение ставки сразу на 50 б.п., до 7,25%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021г. При этом на фоне резкого ускорения роста показателя в конце сентября, ЦБ не исключает, что прогноз по инфляции по итогам 2021г будет пересмотрен в сторону повышения. Это повышает риск того, что спрос на акции "МТС" и "Юнипро" останется пониженным как минимум в ближайшие недели". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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