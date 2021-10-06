Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 4250-4325п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4250-4325 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает находится под 50-дневной скользящей средней, опустившись до уровня поддержки 4300 пунктов. Индикаторы RSI и MACD все еще указывают на тенденцию к снижению. В случае пробоя уровня 4300 ближайшая зона поддержки находится в диапазоне 4225-4250", - пишет аналитик Сергей Пигарев.

Эксперт отмечает, что в среду мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. Глобальный энергетический кризис продолжает оказывать давление на фондовые индексы. Повышение стоимости энергоносителей ведет к увеличению издержек производителей и снижает темпы экономического роста. Стоимость газа в Европе приблизилась к $1900 за 1 тыс. куб. м, подталкивая вверх цены голубого топлива в США. С начала осени котировки газа в Штатах взлетели на 44%, до максимальных отметок с 2014г. При этом темпы пополнения резервов с начала сентября превышают средние пятилетние значения, а рост цен происходит в период низкого спроса на газ.

Котировки черного золота также демонстрируют существенный рост. С начала года цена на нефть марки Brent повысилась почти на 60%, достигнув максимумов с 2018г, констатирует Пигарев. Нефть растет на фоне укрепления доллара, хотя обычно стоимость товарных активов и курс американской валюты, по мнению аналитика, имеют обратную корреляцию.

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