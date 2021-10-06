Финрезультаты "Белуга Групп" за III квартал и весь 2021г будут сильными - ПСБ

Финансовые результаты "Белуга Групп" как за III квартал, так и за весь 2021г будут сильными, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы положительно оцениваем операционные результаты компании, отмечая существенную диверсификацию портфеля брендов и ставку на премиальный сегмент. Белуга активно развивает и свою сеть "ВинЛаб", и экспортные направления. Мы полагаем, что финансовые результаты компании по итогам как III кв., так и в целом 2021г будут сильными", - пишут эксперты банка.

Аналитики отмечают, что один из крупнейших в России производителей алкоголя "Белуга Групп" в III квартале 2021г увеличил отгрузки на 0,4% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год, до 3,97 млн декалитров. В частности, продажи собственных брендов незначительно снизились, составив 3,3 млн декалитров (-3,4% к прошлогоднему показателю), при этом существенную положительные динамику продемонстрировали продукты в премиальных ценовых сегментах, говорится в сообщении компании.

Продажи партнерских брендов выросли на 25,3%, до 661,9 тыс. декалитров, а отгрузки собственной продукции на экспорт практически удвоились (рост на 93,5%), составив 163 тыс. декалитров. По итогам девяти месяцев 2021г Белуга увеличила отгрузки на 1%, до 10,5 млн декалитров. Продажи продукции собственного производства составили 8,9 млн декалитров, партнерских брендов - 1,63 млн декалитров. Отгрузки на экспорт достигли 394 тыс. декалитров, увеличившись на 98,5%.

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