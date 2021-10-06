Длинные позиции в рубле становятся еще более привлекательными из-за повышения ожиданий по ставке ЦБ - "Локо-Инвест"

Длинные позиции в рубле становятся еще более привлекательными вследствие повышения ожиданий по ставке ЦБ, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Рублю вместе с несколькими другими сырьевыми валютами во вторник удалось показать небольшой рост к доллару, когда другие ЕМ валюты уверенно снижались. Рост цен на нефть и газ остаётся важным критерием для инвесторов при выборе позиций в ЕМ валютах. Распродажи в ОФЗ в моменте, скорее, негативны для рубля, поскольку всё отчетливее выход нерезидентов. Тем не менее, с точки зрения carry trade длинные позиции в рубле становятся еще более привлекательными вследствие повышения ожиданий по ставке ЦБ", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

Новости Минфина о небольшом снижении суммарного объема покупок валюты в октябре с 327 до 318 млрд руб. оказались близкими к прогнозам эксперта (310 млрд руб., опрос 335 млрд руб.), хотя на ежедневной основе они немного подрастут с 14,9 до 15,1 млрд руб.

"При этом сам расчетный показатель даже немного снизился, но ошибка за предыдущий месяц вновь оказалась значимой. В ноябре объемы операций значимо возрастут из-за более высоких цен на сырьё, но пока операции Минфина для рубля останутся комфортными", - указывает Полевой.

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