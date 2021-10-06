|Компания
|Дивиденд, руб.*
|Див. доходность
|Вес
|"Газпром"
|47
|12,2%
|15,0%
|"ЛУКОЙЛ"
|640
|8,7%
|10,0%
|"Газпром нефть"
|39
|7,6%
|5,0%
|"Норникель"
|2918
|13,6%
|5,0%
|"АЛРОСА"
|14,1
|10,5%
|5,0%
|"Северсталь"
|190
|12,9%
|5,0%
|"ММК"
|9
|13,5%
|5,0%
|Сбербанк, прив.
|25,1
|7,6%
|15,0%
|ВТБ
|0,006
|12,1%
|5,0%
|"Московская биржа"
|10,9
|6,3%
|5,0%
|"МТС"
|33,8
|10,3%
|10%
|"Магнит"
|496
|8,0%
|2,5%
|X5 Retail
|199
|8,5%
|2,5%
|Globaltrans
|54
|8,8%
|5,0%
|"Юнипро"
|0,32
|11,7%
|5,0%
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06 октября 2021 года 13:01
"Атон" обновил портфель акций РФ с высокими ожидаемыми дивидендами
Аналитики "Атона" обновили портфель акций РФ с высокими ожидаемыми дивидендами, cредневзвешенная дивидендная доходность которого составляет 10,1%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "1 июня 2021г мы запустили дивидендный портфель, который включает в себя 15 российских акций из разных секторов экономики. С момента запуска полная доходность портфеля с учетом реинвестированных дивидендов составляет 18% против 14,8% полной доходности индекса Московской биржи. Мы обновили наш дивидендный портфель с учетом прогнозируемых дивидендов за 2021г. Кроме того, мы заменили в портфеле акции группы "Эталон" на Globaltrans. Остальные акции и веса остались без изменений", - пишут аналитики "Атона". Ожидаемая дивидендная доходность портфеля составляет 10,1%, а его кумулятивная доходность может превысить 30% за три года. Эксперты отмечают, что портфель отличается хорошей диверсификацией, близкой по структуре к индексу Мосбиржи. "Мы определили долю компаний в нашем портфеле таким образом, чтобы вес каждого сектора был приблизительно равен весу секторов в индексе. Это позволяет эффективно сравнивать доходность нашего портфеля против индекса Мосбиржи. Размер дивиденда определяется как сумма дивиденда, которая будет выплачена в следующие 12 месяцев", - пишут стратеги инвесткомпании.
*Оценка размера дивидендов, которые будут выплачены в следующие 12 месяцев, начиная с 1 октября 2021г.
Для инвесторов, которые хотят иметь более сфокусированный, но при этом достаточно диверсифицированный дивидендный портфель, аналитики "Атона" выбрали пять компаний, которые кумулятивно принесут 11,0% дивидендной доходности в следующие 12 месяцев: "Газпром", ВТБ, "ЛУКОЙЛ", "Северсталь", Globaltrans.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-АНАЛИТИКА
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