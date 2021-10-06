"Атон" обновил портфель акций РФ с высокими ожидаемыми дивидендами

Компания Дивиденд, руб.* Див. доходность Вес "Газпром" 47 12,2% 15,0% "ЛУКОЙЛ" 640 8,7% 10,0% "Газпром нефть" 39 7,6% 5,0% "Норникель" 2918 13,6% 5,0% "АЛРОСА" 14,1 10,5% 5,0% "Северсталь" 190 12,9% 5,0% "ММК" 9 13,5% 5,0% Сбербанк, прив. 25,1 7,6% 15,0% ВТБ 0,006 12,1% 5,0% "Московская биржа" 10,9 6,3% 5,0% "МТС" 33,8 10,3% 10% "Магнит" 496 8,0% 2,5% X5 Retail 199 8,5% 2,5% Globaltrans 54 8,8% 5,0% "Юнипро" 0,32 11,7% 5,0%

Аналитики "Атона" обновили портфель акций РФ с высокими ожидаемыми дивидендами, cредневзвешенная дивидендная доходность которого составляет 10,1%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "1 июня 2021г мы запустили дивидендный портфель, который включает в себя 15 российских акций из разных секторов экономики. С момента запуска полная доходность портфеля с учетом реинвестированных дивидендов составляет 18% против 14,8% полной доходности индекса Московской биржи. Мы обновили наш дивидендный портфель с учетом прогнозируемых дивидендов за 2021г. Кроме того, мы заменили в портфеле акции группы "Эталон" на Globaltrans. Остальные акции и веса остались без изменений", - пишут аналитики "Атона". Ожидаемая дивидендная доходность портфеля составляет 10,1%, а его кумулятивная доходность может превысить 30% за три года. Эксперты отмечают, что портфель отличается хорошей диверсификацией, близкой по структуре к индексу Мосбиржи. "Мы определили долю компаний в нашем портфеле таким образом, чтобы вес каждого сектора был приблизительно равен весу секторов в индексе. Это позволяет эффективно сравнивать доходность нашего портфеля против индекса Мосбиржи. Размер дивиденда определяется как сумма дивиденда, которая будет выплачена в следующие 12 месяцев", - пишут стратеги инвесткомпании.*Оценка размера дивидендов, которые будут выплачены в следующие 12 месяцев, начиная с 1 октября 2021г. Для инвесторов, которые хотят иметь более сфокусированный, но при этом достаточно диверсифицированный дивидендный портфель, аналитики "Атона" выбрали пять компаний, которые кумулятивно принесут 11,0% дивидендной доходности в следующие 12 месяцев: "Газпром", ВТБ, "ЛУКОЙЛ", "Северсталь", Globaltrans. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.