Риски снижения индекса S&P 500 к 4240-4250п в ближайшие недели сохраняются - BCS Express

Риски снижения индекса S&P 500 к уровням 4240-4250 пунктов в ближайшие недели сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"На рынке акций США во вторник была очередная попытка отскочить. Однако текущая картина по S&P 500 пока не вызывает большого оптимизма. Риски снижения в сторону 4240-4250 пунктов сохраняются. А если вдруг и эти отметки в ближайшие недели не устоят, то далее цели сместятся к 4050-4100 пунктам. Более масштабной распродажи, вероятно, удастся избежать, учитывая избыток дешевой ликвидности на рынке и все еще продолжающуюся программу QE. Так что наблюдаемая рыночная просадка - повод рассмотреть увеличение спекулятивных длинных позиций", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин отмечает, что в центре внимания фондовых площадок в США на текущей неделе будут пятничные данные с рынка труда - статистика по безработице и nonfarm payrolls. Нейтральный или позитивный отчет только лишь укрепит уверенность участников рынка в скором начале сворачивания QE, указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.