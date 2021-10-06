Котировки акций Газпрома могут протестировать уровень 424 руб. в течение месяца - ITI Capital

Котировки акций "Газпрома" могут протестировать уровень 424 руб. в течение ближайшего месяца, сообщается в комментарии ITI Capital.

"Поставки газа в Европу продолжают падать из-за растущего спроса на российском рынке, где показатель на 200 млн куб. м в день больше, чем в 2020г, так как отопительный сезон начался на две недели раньше чем в прошлом году. Европе нужно 13 млрд куб. м газа, чтобы довести показатель газа в хранилищах до среднего за пять лет", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Наблюдающийся дефицит может ускорить сертификацию нового трубопровода, Северный Поток - 2, мощностью 55 млрд куб. м, и подписание новых долгосрочных контрактов с "Газпромом", полагают эксперты.

"Также "Роснефть" сообщила о желании начать поставки газа по новому газопроводу вместе с "Газпромом в рамках агентского соглашения с российской монополией, мотивировав это готовностью уплаты повышенного НДПИ, что принесет государству дополнительные доходы. Но пока заполненность хранилищ Европы составляет 85% по сравнению с 70% в июле, и в октябре поставки будут ограничены. Следовательно, в ближайший месяц мы ждём сохранения высоких цен на газ и тестирования акцией "Газпрома" уровня 424 руб.", - пишут стратеги ITI Capital.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.