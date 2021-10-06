Поводов для укрепления евро до конца 2021г нет - ПСБ

Поводов для укрепления евро по отношению к доллару до конца текущего года нет, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Доллар к концу сентября смог заметно укрепить позиции к валютам развитых стран. Поддержку американской валюте оказывали как ожидания скорого ужесточения политики ФРС и неплохая статистика, так и растущие экономические опасения вне США (в первую очередь в КНР), ослабляющие глобальный аппетит к риску. Негатива добавила и интрига вокруг повышения планки госдолга США, чреватая очередным техдефолтом страны. Евро в паре с долларом на фоне неготовности ЕЦБ сворачивать стимулы (регулятор фактически отложил решение этого вопроса на весну) отступил, ведомый разницей в ставках, к середине нашего целевого диапазона 1,15-1,20. Мы не видим повода для укрепления EUR и понижаем наш прогноз на конец года до 1,145-1,165", - пишут эксперты ПСБ.

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