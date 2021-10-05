"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с целевой ценой 0,066 рублей за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Согласно финансовым результатам ВТБ за 8 мес. 2021г по МСФО чистые процентные доходы увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020г - до 418,8 млрд руб. Мы считаем, что рост процентных доходов продолжится не только на фоне роста процентных ставок, но и кредитного портфеля. Суммарное количество кредитов выросло на 9,1% с начала года до 14,3 трлн руб., за август рост составил 1,8%", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

Чистые комиссионные доходы демонстрируют положительную динамику на фоне стабильно увеличивающегося объема комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса и составили 112,5 млрд руб., увеличившись на 34,4%.

"Таким образом, чистая прибыль за 8 мес. 2021г выросла в 4,4 раза - до 231,4 млрд руб. За август в 3,1 раза - до 30,5 млрд руб. по сравнению с августом прошлого года. ВТБ с каждым месяцем продолжает создавать всё меньше резервов, в августе создали всего на 6,2 млрд руб. Кроме этого, у Группы ВТБ есть возможность высвободить резервы, которые она создавала в 2020г. В данный момент ВТБ идет с опережением своего годового плана в 295 млрд руб., осталось ещё 4 месяца. В связи с этим, по нашим оценкам, дивиденд на акцию может составить 0,00916 руб. Текущая дивидендная доходность 17,8%. Таким образом, мы подтверждаем рекомендацию покупать акции ВТБ с целевым ориентиром 0,066 руб.", - пишет Баженов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.