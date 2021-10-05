SPO будет способствовать росту привлекательности акций ПИКа - "Финам"

SPO будет способствовать росту привлекательности акций ГК "ПИК", говорится в комментарии "Финама".

"Акции "Группы компаний ПИК" продолжают падать во вторник. Безусловно, продолжающееся снижение в бумагах компании связано с SPO, в рамках которого компания разместила 28,5 млн акций и привлекала более 36 млрд руб. Тем не менее, это скорее стихийная распродажа, не носящая фундаментального обоснования. При этом в долгосрочной перспективе проведение SPO будет способствовать росту привлекательности акций не только за счет увеличения free-float и ликвидности, но и благодаря расширению бизнеса - в том числе, менеджмент компании намерен направить часть средств на развитие подразделения Units, занимающегося производством модулей для быстровозводимых зданий. Однако мы не рекомендуем принимать решение о покупке акций компании, пока сохраняется повышенная волатильность в котировках", - пишет аналитик Наталия Пырьева.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.