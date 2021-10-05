Риски снижения цены акций ПИКа краткосрочно остаются повышенными - BCS Express

Акции "ГК ПИК" сильно перепроданы в настоящее время, и есть вероятность отскока, однако риски снижения в краткосрочной перспективе остаются повышенными, говорится в комментарии BCS Express.

Котировки акций "ПИКа" на торгах во вторник теряют 7,6%, опустившись до 1135 рублей за штуку - это минимальный уровень с июля 2021 года, констатируют аналитики инвесткомпании.

"За последние три дня акции упали более чем на 20%. Формальным триггером к снижению стало SPO казначейского пакета застройщика. Объем предложенных акций составил 4,3% по цене 1275 рублей. Дисконт цены размещения бумаг к рыночной стоимости на дату перед SPO достиг 10,8%. Уже на следующий день после размещения рыночная цена опустилась к оценке в рамках SPO, но снижение на этом не остановилось. Причиной стремительного падения можно обозначить сильный рост акций в предшествующие месяцы. Бумаги выглядели перегретыми, а их оценка сильно оторвалась от аналогов по сектору ("ЛСР" и Etalon), - отмечают в BCS Express. - При этом акции нельзя назвать неоправданно дорогими - оценка обусловлена стремительным ростом бизнеса компании в 2020-2021 гг., а также притоками капитала, который позволяет рассчитывать на включение бумаг в индекс MSCI Russia".

Также аналитики указывают, что с технической точки зрения бумаги пробили первую поддержку на 1180 рублях, следующая цель - зона 1000-1020 рублей. "Продажи на высоких объемах могут отражать выход из бумаги крупных участников рынка. На текущий момент акции уже сильно перепроданы и есть вероятность отскока, однако риски снижения в краткосрочной перспективе остаются повышенными", - предупреждают эксперты.

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