Сильное укрепление рубля в октябре маловероятно - "Инвестиционный банк Синара"

Потенциал укрепления рубля по отношению к доллару в октябре текущего года ограничен, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Против рубля в октябре играют как повышение курса доллара в мировом масштабе, так и геополитические факторы. По нашему мнению, рубль не сможет заметно прибавить в цене в текущем месяце. На этой неделе он получит временную поддержку в связи с продажей валюты экспортерами для выплаты дивидендов, а в конце месяца - для уплаты налогов. К концу октября мы ожидаем курс на уровне 72,5 руб./$1", - указывает главный экономист банка Сергей Коныгин.

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