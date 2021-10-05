Акции Facebook интересны для покупки на текущих уровнях - "Инвестиционный банк Синара"

Инвесторам стоит воспользоваться снижением котировок для покупки акций Facebook Inc., считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

"Хотя акции Facebook могут остаться под давлением из-за негативных новостей, мы считаем, что влияние сбоя в понедельник на финансовые показатели окажется незначительным. Что касается показаний бывшей сотрудницы о серьезных этических проблемах в компании, то Facebook ранее уже сталкивалась с аналогичными проблемами, что не производило серьезного долгосрочного эффекта на рост пользователей, спрос рекламодателей и общие финансовые показатели. Мы позитивно оцениваем акции компании на долгосрочную перспективу и считаем, что инвесторам стоит воспользоваться снижением котировок для покупки акций Facebook", - пишет эксперт в комментарии.

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