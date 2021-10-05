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05 октября 2021 года 16:04
"ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в топ-10 акций США
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, убрав акции Boston Scientific, ServiceNow Inc. и Hasbro Inc. и включив в подборку бумаги Bristol Myers Squibb, Zendesk Inc. и McDonald's Corp. "Мы решили значительно обновить портфель, сохранив секторальную экспозицию. Мы исключаем из подборки бумаги Boston Scientific, так как ожидаемый зимой рост числа заражений COVID-19 приведет к снижению спроса на не жизненно важные операции и окажет давление на восстановление выручки компанию. Также фиксируем 8%-ю прибыль в акциях ServiceNow, - пишут эксперты инвестиционной платформы. - Добавляем Zendesk, где видим потенциал роста на фоне запуска подписки на собственные решения, и акции Bristol Myers Squibb, которые могут показать опережающую динамику в случае отмены реформы здравоохранения". "Также мы меняем бумаги Hasbro на акции McDonald's, так как последние привлекательны в условиях повышенной волатильности благодаря стабильному денежному потоку и органическому росту продаж", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Таким образом, в текущий топ-10 вошли акции Halliburton Co., Incyte Corp., Delta Air Lines, Huntington Bancshares, Camping World, Palo Alto Networks, Bristol Myers Squibb, Zendesk Inc., McDonald's Corp. и Dominion Energy. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ТОП10-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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