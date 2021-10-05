Возможен подъем индекса Мосбиржи до 4200п, индекса РТС - до 1850п - BCS Express

Возможен подъем индекса Мосбиржи до уровня 4200 пунктов, а индекса РТС - до 1850 пунктов при росте глобальных площадок, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Индекс Мосбиржи во вторник в очередной раз обновил историческую вершину, а индекс РТС - десятилетнюю. Несмотря на негативное влияние энергетического кризиса инвесторы не теряют надежды на выкуп последнего провала рисковых активов. Правда, сейчас вероятность этого намного меньше, чем ранее, когда этим заканчивалось любое снижение. Дело в том, что все стимулирующие резервы центробанков уже задействованы, а ситуация развивается таким образом, что меры поддержки рынков как раз нужно сворачивать. Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на уровне 4200 пунктов, у индекса РТС - на отметке 1850 пунктов. Если глобальные площадки продолжат рост даже при умеренной слабости нефти, мы вскоре проверим на прочность эти технические препятствия", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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