Цены акций IT-сектора рынка США краткосрочно останутся под давлением - "Фридом Финанс"

Цены акций компаний IT-сектора на американском фондовом рынке останутся, вероятно, под давлением в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Мы полагаем, что IT-сектор рынка акций США останется под давлением в краткосрочной перспективе на фоне постепенного ужесточения денежно-кредитной политики в стране. При этом мы рассматриваем коррекцию в секторе как удачную возможность для покупки, так как среднесрочные перспективы технологических компаний остаются очень сильными. Среди драйверов их роста активизация развития трендов на цифровизацию, транзит в облако, развитие мультиоблачных сред, развертывание сетей 5G, усиление спроса на IoT, граничные вычисления, ИИ. Также напомним, что для получения оптимального результата от вложений инвесторам стоит тщательно отбирать бумаги для своих портфелей, учитывая, что ряд эмитентов сектора торгуется выше справедливых значений, и не забывать о диверсификации", - пишет директор аналитического департамента инвесткомпании Вадим Меркулов.

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