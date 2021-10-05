Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, вероятно, в диапазоне 4275-4325п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4275-4325 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс S&P 500 продолжает нисходящее движение под 50-дневной скользящей средней, опустившись до уровня поддержки 4300 пунктов. Индикаторы RSI и MACD все еще указывают на тенденцию к снижению. В случае пробоя отметки 4300 котировки могут устремиться к новой поддержке, расположенной в диапазоне 4225-4250 пунктов", - пишет аналитик Илья Зубков.

Эксперт отмечает, что во вторник мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику после вчерашней распродажи. Крупные технологические компании, занимающие почти 25% в индексе S&P 500, находятся под давлением в связи с продолжающимся оттоком капитала из акций "роста" на фоне постепенного повышения доходности трежерис. Кроме того, инфляционные опасения продолжают оказывать негативное влияние на рынок, а котировки нефти преодолевают семилетний максимум на фоне решения ОПЕК+ продолжать наращивать добычу. Сбои в цепочках поставок также остаются одной из основных тем новостных заголовков. Это, по мнению Зубкова, обусловливает более сдержанные прогнозы по финансовым результатам корпораций в преддверии сезона отчетности за третий квартал.

"Неопределенность в отношении возможного повышения потолка госдолга сохраняется, - подчеркивает аналитик инвесткомпании. - Комментарии министра торговли США не свидетельствуют об ослаблении торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином. Геополитические новости также носят негативный характер: Китай предпринял крупнейшее за последнее время вторжение в воздушное пространство Тайваня, обвинив при этом США в возникновении напряженности".

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