"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции En+ Group c целью 1000 руб

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции En+ Group с прогнозной ценой 1000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Существенное отставание в динамике от цен на алюминий и акций дочернего "РусАла" - +7% с начала года против +47% у "РусАла".

- Дешёвый вариант инвестиций в алюминиевый сектор - дисконт 50% по EV/EBITDA к среднему по отрасли.

- Сильное экологическое позиционирование. "Зелёный" алюминий может продаваться с премией до 200 евро за тонну.

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