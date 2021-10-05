Sber CIB сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Globaltrans

Аналитики Sber CIB сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг Globaltrans, сообщается в комментарии инвестбанка.

Загруженность грузовых вагонов, по данным РЖД, выросла в сентябре. Эксперты Sber CIB объясняют это двумя причинами: повышением спроса на уголь из-за резкого роста цен на газ в Европе и дефицитом электроэнергии в Азии.

"Ставки суточной аренды вагонов в сентябре выросли на 20% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1339 рублей (данные Rail Commerce). Ожидаем, что к концу текущего года ставки аренды снизятся, но считаем текущую ситуацию благоприятной для операторов полувагонов. Оценка для бумаг Globaltrans остаётся прежней - "покупать", - отмечают в инвестбанке.

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